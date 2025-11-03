Hinge Health a Aktie
WKN DE: A412WK / ISIN: US4333131039
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Hinge Health, A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hinge Health, A wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,242 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 142,1 Millionen USD – ein Plus von 41,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hinge Health, A 100,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 550,6 Millionen USD, gegenüber 390,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
