Hino Motors Aktie
WKN: 853852 / ISIN: JP3792600003
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Hino Motors stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hino Motors wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,19 JPY gegenüber -382,170 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hino Motors in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 398,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 436,49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 42,26 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -379,340 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.571,47 Milliarden JPY, gegenüber 1.697,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
