Hippo Holdings Aktie
WKN DE: A3DU9Y / ISIN: US4335392027
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Hippo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hippo veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,35 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hippo ein EPS von -0,340 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Hippo im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 117,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,53 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,39 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,640 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 466,6 Millionen USD, gegenüber 372,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
