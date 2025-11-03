Ausblick: HIROSE ELECTRIC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HIROSE ELECTRIC lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 272,67 JPY je Aktie gegenüber 269,76 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 49,65 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei HIROSE ELECTRIC für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 53,52 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 965,83 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 976,33 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 204,70 Milliarden JPY, gegenüber 189,42 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at