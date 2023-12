Ausblick: HIS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HIS lädt am 15.12.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 3,60 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 323,92 JPY erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 119,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 42,85 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 94,16 Milliarden JPY aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -35,267 JPY, gegenüber -130,000 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 278,98 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 142,79 Milliarden JPY generiert wurden.

