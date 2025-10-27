Ausblick: Hisense Kelon Electrical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hisense Kelon Electrical präsentiert am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,607 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hisense Kelon Electrical noch 0,630 HKD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 22,34 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 23,87 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,63 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,67 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 97,10 Milliarden CNY, gegenüber 100,28 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at