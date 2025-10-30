Ausblick: Hitachi Maxell stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hitachi Maxell stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 39,42 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hitachi Maxell 20,65 JPY je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,22 Prozent auf 32,13 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 174,92 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 93,12 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 128,98 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 129,81 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at