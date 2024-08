Ausblick: Hitachi Zosen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitachi Zosen veröffentlicht am 05.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2,00 JPY je Aktie gegenüber -11,190 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 117,70 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,48 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 107,46 JPY, gegenüber 112,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 566,10 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 555,84 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at