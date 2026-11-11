HLS Therapeutics Aktie
WKN DE: A2JGH0 / ISIN: CA40390B1094
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: HLS Therapeutics legt Quartalsergebnis vor
HLS Therapeutics stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,067 USD gegenüber -0,170 CAD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 14,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 18,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,208 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,540 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 77,6 Millionen CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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