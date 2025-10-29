Ausblick: HollyFrontier öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HollyFrontier wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,400 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,21 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,31 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,910 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,68 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 28,59 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at