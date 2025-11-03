Home First Finance Company India Aktie
Ausblick: Home First Finance Company India präsentiert Quartalsergebnisse
Home First Finance Company India öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,03 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Home First Finance Company India noch 10,36 INR je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,53 Milliarden INR – ein Minus von 32,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home First Finance Company India 3,74 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 50,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 42,83 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,02 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 15,35 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
