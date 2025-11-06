Honda Motor Aktie

Honda Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Honda Motor legt Quartalsergebnis vor

Honda Motor wird am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 33,46 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 21,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Honda Motor mit einem Umsatz von insgesamt 5.325,28 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.392,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,25 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 150,06 JPY, gegenüber 178,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 21.442,71 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 21.688,77 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

