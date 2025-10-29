Ausblick: Houlihan Lokey A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Houlihan Lokey A wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,68 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 651,8 Millionen USD gegenüber 575,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,69 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,82 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,71 Milliarden USD, gegenüber 2,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at