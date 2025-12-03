Hovnanian Enterprise a Aktie
WKN DE: A2N69Z / ISIN: US4424874018
03.12.2025 07:01:06
Ausblick: Hovnanian Enterprises A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hovnanian Enterprises A wird am 04.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,630 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,51 USD erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 17,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 981,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 814,5 Millionen USD aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 8,66 USD, gegenüber 31,79 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
