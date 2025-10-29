Ausblick: Hoymiles Power Electronics A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hoymiles Power Electronics A wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,868 CNY gegenüber 0,470 CNY im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 144,41 Prozent auf 875,1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 358,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,43 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,79 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,53 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 1,98 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at