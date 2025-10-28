Ausblick: Huangshan Tourism Development legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Huangshan Tourism Development lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,198 CNY je Aktie gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 578,3 Millionen CNY für Huangshan Tourism Development, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 80,6 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,469 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,060 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,14 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 267,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at