Ausblick: Huayu Automotive Systems Company präsentiert Quartalsergebnisse

Huayu Automotive Systems Company wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,496 CNY gegenüber 0,510 CNY im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 46,25 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 9,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,20 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 CNY, gegenüber 2,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 178,87 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 168,61 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at