Hufvudstaden AB Aktie
WKN: 884336 / ISIN: SE0000170375
|
20.08.2025 07:01:06
Ausblick: Hufvudstaden (A) präsentiert Quartalsergebnisse
Hufvudstaden (A) wird am 21.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,27 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hufvudstaden (A) ein EPS von 0,210 SEK je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 42,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 879,4 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Hufvudstaden (A) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 508,0 Millionen SEK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,41 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,80 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,40 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,18 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
