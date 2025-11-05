Ausblick: Hufvudstaden (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hufvudstaden (A) wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 SEK gegenüber 0,710 SEK im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 32,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 882,6 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Hufvudstaden (A) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 598,5 Millionen SEK aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,25 SEK je Aktie, gegenüber 1,80 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,14 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,18 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at