Hugo Boss Aktie
WKN DE: A1JGC5 / ISIN: US4445601069
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Hugo Boss veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hugo Boss gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten schätzen, dass Hugo Boss für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,947 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hugo Boss 1,13 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,670 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,93 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,66 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hugo Boss AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Hugo Boss veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Hugo Boss veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Hugo Boss präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Hugo Boss stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Hugo Boss präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)