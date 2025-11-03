Ausblick: Hugo Boss veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hugo Boss gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten schätzen, dass Hugo Boss für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,947 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hugo Boss 1,13 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,670 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,93 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,66 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at