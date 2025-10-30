Ausblick: Hundsun Technologies A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hundsun Technologies A wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,179 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hundsun Technologies A 0,220 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,57 Prozent auf 1,58 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hundsun Technologies A noch 1,35 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,668 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,550 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,40 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,52 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at