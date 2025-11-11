Hunt Companies Finance Trust Aktie

WKN DE: A2QLX2 / ISIN: US55025L1089

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Hunt Companies Finance Trust legt Quartalsergebnis vor

Hunt Companies Finance Trust wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,075 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hunt Companies Finance Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 77,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 6,8 Millionen USD gegenüber 29,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,300 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 28,2 Millionen USD, gegenüber 122,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Hunt Companies Finance Trust Inc Registered Shs 1,29 -0,77% Hunt Companies Finance Trust Inc Registered Shs

