Huntsman Aktie

WKN: A0DQGM / ISIN: US4470111075

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Huntsman verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Huntsman wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,162 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Huntsman noch -0,190 USD je Aktie verloren.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,45 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 6,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,704 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,100 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,73 Milliarden USD, gegenüber 6,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Huntsman Corp. 6,85 0,00% Huntsman Corp.

