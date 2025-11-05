Huntsman Aktie
WKN: A0DQGM / ISIN: US4470111075
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Huntsman verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Huntsman wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,162 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Huntsman noch -0,190 USD je Aktie verloren.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,45 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 6,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,704 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,100 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,73 Milliarden USD, gegenüber 6,04 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huntsman Corp.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Huntsman verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Huntsman präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Huntsman stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Huntsman legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Huntsman Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Huntsman Corp.
|6,85
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.