Ausblick: Hwatsing Technology A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hwatsing Technology A wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,03 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,820 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hwatsing Technology A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,22 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 955,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,78 CNY im Vergleich zu 2,90 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 4,62 Milliarden CNY, gegenüber 3,38 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

