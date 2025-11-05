Ausblick: Hyatt Hotels mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hyatt Hotels wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,486 USD. Dies würde einer Verringerung von 89,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hyatt Hotels 4,63 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Hyatt Hotels im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,75 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,30 USD im Vergleich zu 12,65 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 7,19 Milliarden USD, gegenüber 6,70 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at