Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hyster-Yale Materials Handling A öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,240 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 955,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD, während im vorherigen Jahr noch 8,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,77 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,31 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at