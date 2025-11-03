Hyster-Yale Materials Handlin a Aktie
WKN DE: A1J4R3 / ISIN: US4491721050
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hyster-Yale Materials Handling A öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,240 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 955,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD, während im vorherigen Jahr noch 8,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,77 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,31 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hyster-Yale Materials Handling Inc (A) When Issuedmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Hyster-Yale Materials Handling A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Hyster-Yale Materials Handling Inc (A) When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Hyster-Yale Materials Handling Inc (A) When Issued
|35,68
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.