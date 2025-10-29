Ausblick: Hyundai Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Motor wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 14309,91 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 11606,00 KRW je Aktie vermeldet.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 42.928,33 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei Hyundai Motor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 45.022,86 Milliarden KRW aus.

Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 44690,69 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 47615,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 27 Analysten von durchschnittlich 185.644,49 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 175.231,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at