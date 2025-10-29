Ausblick: i-Tail vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

i-Tail öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,260 THB je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte i-Tail ein EPS von 0,330 THB je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,71 Milliarden THB aus – das entspräche einem Plus von 6,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,44 Milliarden THB in den Büchern standen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,995 THB, gegenüber 1,20 THB je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 18,53 Milliarden THB im Vergleich zu 17,73 Milliarden THB im vorherigen Jahr.

