Ausblick: Iamgold gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Iamgold lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,308 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 78,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,42 CAD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Iamgold in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 939,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 613,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie, gegenüber 2,08 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,60 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 2,28 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at