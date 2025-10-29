Ausblick: IBIDEN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

IBIDEN präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 68,18 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 18,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 83,82 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,66 Prozent auf 96,78 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 287,44 JPY, während im vorherigen Jahr noch 241,32 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 414,63 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 369,44 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at