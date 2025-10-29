IBIDEN Aktie
WKN: 854866 / ISIN: JP3148800000
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: IBIDEN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
IBIDEN präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 68,18 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 18,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 83,82 JPY erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,66 Prozent auf 96,78 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 287,44 JPY, während im vorherigen Jahr noch 241,32 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 414,63 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 369,44 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IBIDEN CO LTDShsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: IBIDEN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: IBIDEN präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: IBIDEN präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.25