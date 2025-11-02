Ausblick: Ichor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ichor wird am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,119 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ichor ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 211,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ichor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 235,1 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,396 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,640 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 954,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 849,0 Millionen USD waren.

