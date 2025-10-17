Ausblick: ICICI Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ICICI Bank äußert sich am 18.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,98 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ICICI Bank noch 18,39 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 60,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 288,93 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 729,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

41 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 71,42 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 72,41 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.213,36 Milliarden INR, gegenüber 2.930,07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at