Ausblick: IES zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IES gibt am 21.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass IES im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,06 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 843,0 Millionen USD gegenüber 775,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 13,14 USD, gegenüber 9,89 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 3,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,88 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at