Ausblick: IHS A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IHS A wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,098 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 424,1 Millionen USD gegenüber 420,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,418 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4,900 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,71 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at