Ausblick: Ilkka-Yhtymae zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ilkka-Yhtymae wird sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,011 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 30,93 Prozent auf 8,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,241 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,240 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 37,6 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 53,9 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at