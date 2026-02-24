Immunocore Holdings Aktie

Immunocore Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNWU / ISIN: US45258D1054

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Immunocore legt Quartalsergebnis vor

Immunocore wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,206 USD. Dies würde einen Gewinn von 56,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Immunocore -0,470 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 29,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 107,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,317 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,020 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 403,0 Millionen USD, gegenüber 310,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Immunocore Holdings Limited (spons. ADRs) 27,60 0,00% Immunocore Holdings Limited (spons. ADRs)

