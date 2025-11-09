ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Immunovant Aktie

WKN DE: A2P5G1 / ISIN: US45258J1025

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Immunovant legt Quartalsergebnis vor

Immunovant stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,714 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Immunovant noch -0,740 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Immunovant mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,869 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,730 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

