Ausblick: Implantica A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Implantica A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Implantica A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,162 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 80,0 Prozent auf 0,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,631 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,350 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 3,6 Millionen EUR, gegenüber 1,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at