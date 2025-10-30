Ausblick: Implantica A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Implantica A veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,078 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,030 SEK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 0,4 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,9 Millionen SEK erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,294 EUR je Aktie, gegenüber -3,890 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 2,1 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 22,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at