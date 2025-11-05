Indoco Remedies Aktie
WKN DE: A1W04W / ISIN: INE873D01024
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Indoco Remedies präsentiert Quartalsergebnisse
Indoco Remedies lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -3,000 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,090 INR je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent auf 4,51 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,10 INR, gegenüber -8,460 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 18,32 Milliarden INR im Vergleich zu 16,43 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indoco Remedies Ltdmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Indoco Remedies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Indoco Remedies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.05.25
|Ausblick: Indoco Remedies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Indoco Remedies Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Indoco Remedies Ltd
|273,20
|-0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.