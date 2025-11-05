Ausblick: Indoco Remedies präsentiert Quartalsergebnisse

Indoco Remedies lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -3,000 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,090 INR je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent auf 4,51 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,10 INR, gegenüber -8,460 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 18,32 Milliarden INR im Vergleich zu 16,43 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at