Ausblick: Industrial Commercial Bank of China stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Industrial Commercial Bank of China wird am 29.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,245 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Commercial Bank of China 0,250 HKD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 196,94 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 433,91 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,07 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 794,32 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1.723,58 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at