Ausblick: Information Services Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Information Services Group präsentiert in der am 07.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,054 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 40,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,090 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 68,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,234 USD im Vergleich zu 0,410 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 293,8 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 286,3 Millionen USD.

