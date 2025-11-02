Information Services Group Aktie
WKN DE: A0MJ2D / ISIN: US45675Y1047
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Information Services Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Information Services Group wird am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,038 USD aus. Im letzten Jahr hatte Information Services Group einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 61,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,3 Millionen USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,144 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,060 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 243,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 247,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
