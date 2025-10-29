Ausblick: ING Group NV (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ING Group NV (spons ADRs) wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,650 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ING Group NV (spons ADRs) ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,650 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll ING Group NV (spons ADRs) 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,55 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ING Group NV (spons ADRs) 6,49 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD im Vergleich zu 2,14 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 26,18 Milliarden USD, gegenüber 71,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at