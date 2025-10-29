Ausblick: Ingram Micro präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ingram Micro wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,675 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Ingram Micro 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,20 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ingram Micro 11,76 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,18 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 50,87 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 47,98 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at