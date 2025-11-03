Ausblick: Innospec gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Innospec wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Innospec für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 437,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,07 USD im Vergleich zu 1,42 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,79 Milliarden USD, gegenüber 1,85 Milliarden USD im vorigen Jahr.

