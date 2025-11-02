Ausblick: Innovative Industrial Properties gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Innovative Industrial Properties wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Innovative Industrial Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,903 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,37 USD je Aktie gewesen.

Innovative Industrial Properties soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 64,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 16,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,75 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 263,3 Millionen USD, gegenüber 308,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at