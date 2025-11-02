Innovative Industrial Properties Aktie

Innovative Industrial Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DGXH / ISIN: US45781V1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Innovative Industrial Properties gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Innovative Industrial Properties wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Innovative Industrial Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,903 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,37 USD je Aktie gewesen.

Innovative Industrial Properties soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 64,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 16,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,75 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 263,3 Millionen USD, gegenüber 308,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Innovative Industrial Propertiesmehr Nachrichten

Analysen zu Innovative Industrial Propertiesmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Innovative Industrial Properties 43,15 0,19% Innovative Industrial Properties

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen