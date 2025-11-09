Ausblick: Inovio Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Inovio Pharmaceuticals lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,422 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 52,58 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,890 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,865 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,950 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 0,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at