Ausblick: Inox Wind legt Quartalsergebnis vor

Inox Wind veröffentlicht am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,800 INR je Aktie gegenüber 0,700 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,56 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 57,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,02 INR je Aktie, gegenüber 2,71 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 64,09 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 35,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at