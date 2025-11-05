Ausblick: Insulet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Insulet lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 21 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,14 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Insulet noch 1,08 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Insulet nach den Prognosen von 22 Analysten 678,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 543,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,67 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,78 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,63 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,07 Milliarden USD waren.

