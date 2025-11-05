Insulet Aktie
WKN DE: A0MQX8 / ISIN: US45784P1012
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Insulet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Insulet lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 21 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,14 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Insulet noch 1,08 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Insulet nach den Prognosen von 22 Analysten 678,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 543,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,67 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,78 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,63 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,07 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insulet Corp Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Insulet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Insulet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Insulet präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Insulet legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Insulet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Insulet Corp Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Insulet Corp Shs
|275,90
|-1,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.